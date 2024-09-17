Рязанская область в 2023 году увеличила товарооборот с Таджикистаном на 37%

Делегация Рязанской области посетила Согдийскую область Таджикистана. Во время официального визита обсудили направления взаимодействия между Рязанской областью и республикой Таджикистан. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала зампред правительства Юлия Швакова.

— В условиях санкций нам нужны надежные партнеры, сотрудничество с которыми поможет обеспечить стабильный экспорт продукции рязанских предприятий. Мы активно укрепляем торгово-экономические, культурные связи со странами СНГ, в том числе с Таджикистаном, — пишет Юлия Швакова.

Она отметила, что Рязанская область увеличила товарооборот с Таджикистаном в 2023 году на 37% по сравнению с 2022 годом. Регион отправляет на экспорт в республику муку, крупы, нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, изделия из камня. В свою очередь Таджикистан импортирует необработанные шкуры и выделанную кожу.

В ходе визита состоялись переговоры о поставках в Таджикистан строительных, теплоизоляционных материалов, транспортных средств, комплектующих, запчастей и другой продукции рязанского производства.