Вторник, 17 сентября, 2024

Рязанская область в 2023 году увеличила товарооборот с Таджикистаном на 37%

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/shvakovaya

Делегация Рязанской области посетила Согдийскую область Таджикистана. Во время официального визита обсудили направления взаимодействия между Рязанской областью и республикой Таджикистан. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала зампред правительства Юлия Швакова. 

— В условиях санкций нам нужны надежные партнеры, сотрудничество с которыми поможет обеспечить стабильный экспорт продукции рязанских предприятий. Мы активно укрепляем торгово-экономические, культурные связи со странами СНГ, в том числе с Таджикистаном, — пишет Юлия Швакова.

Она отметила, что Рязанская область увеличила товарооборот с Таджикистаном в 2023 году на 37% по сравнению с 2022 годом. Регион отправляет на экспорт в республику муку, крупы, нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, изделия из камня. В свою очередь Таджикистан импортирует необработанные шкуры и выделанную кожу.

В ходе визита состоялись переговоры о поставках в Таджикистан строительных, теплоизоляционных материалов, транспортных средств, комплектующих, запчастей и другой продукции рязанского производства.

— Установленные личные контакты помогут производителям и потребителям заключить контракты и наладить прочные деловые отношения, – отметила Швакова.

Рязанская область в 2023 году увеличила товарооборот с Таджикистаном на 37%
Рязанская область в 2023 году увеличила товарооборот с Таджикистаном на 37%

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