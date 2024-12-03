Синоптик Тишковец сообщил о «гололедных явлениях» в Рязанской области

Во вторник, 3 декабря, при высокой влажности и слабонулевых или слабоотрицательных температурах воздуха, в отдельных районах Брянской, Курской, Белгородской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, а также в республиках Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан наблюдались гололёдные явления. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

В Подмосковье утром метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово зафиксировали замерзающую переохлажденную морось и гололёд.

В течение дня слабый очаговый ледяной дождь возможен в Костромской и Кировской областях, а ночью на среду он может распространиться на отдельные районы Нижегородской области и Пермского края.

Тишковец отметил, что в среду до полудня по западу и северу Подмосковья через Рузу — Солнечногорск — Дмитров — Сергиев Посад пройдет полоса слабого, но опасного погодного явления — ледяного дождя. Эксперт призвал водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах.