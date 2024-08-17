Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак «Пойдем домой»

В Рязани 24 августа состоится выставка бездомных собак «Пойдем домой». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщает Рязанская городская ветеринарная станция.

Она пройдет в Лесопарке. Выставка начнет работу с 10 часов. Предварительно на нее нужно записаться по телефону: 8 (903) 640 78 88.

Гости выставки смогут познакомятся с подопечными волонтёров и приютов и обрести нового друга. Отмечается, что принять участие в выставке можно и со своим питомцем, куратором которого являетесь. У животного должен быть ветеринарный паспорт с прививками. Если у питомца есть симптомы заболевания – лучше воздержаться от посещения выставки.

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