Суббота, 17 августа, 2024

Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак «Пойдем домой»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/official.zoorzn

В Рязани 24 августа состоится выставка бездомных собак «Пойдем домой». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщает Рязанская городская ветеринарная станция.

Она пройдет в Лесопарке. Выставка начнет работу с 10 часов. Предварительно на нее нужно записаться по телефону: 8 (903) 640 78 88.

Гости выставки смогут познакомятся с подопечными волонтёров и приютов и обрести нового друга. Отмечается, что принять участие в выставке можно и со своим питомцем, куратором которого являетесь. У животного должен быть ветеринарный паспорт с прививками. Если у питомца есть симптомы заболевания – лучше воздержаться от посещения выставки.

Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"
Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак "Пойдем домой"

Возрастное ограничение 0+

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ