Рязанская филармония приглашает зрителей на рождественскую комедию «Заложники любви»

6 декабря в стенах филармонии на сцене оживут Рождественские чудеса в лирической комедии «Заложники любви».

Очаровательная русская вдова Екатерина Ивановна неожиданно встретит любовь с первого взгляда в лице мистера Скотта, агента американской компании. Он предложит ей переехать в Америку, но Екатерина, горячая патриотка, убедит его, что их счастье должно быть в России. Их жизнь круто поменяется, а Рождественская ночь подарит им множество неожиданных перипетий.

Ситуация осложняется появлением двух милых, но бесцеремонных пришельцев – феминистки Деборы и балагура Гришани, которые не оставят без внимания дебаты об Америке и России.

Незабываемая игра прекрасного актерского ансамбля, остроумный сюжет и атмосфера праздника гарантируют незабываемое театральное переживание.

В нашей группе ВК проходит розыгрыш двух пригласительных на спектакль. Не пропустите возможность стать участником Рождественского чуда!

Спектакль состоится 6 декабря в 19:00.

Возрастное ограничение 12+