Рязанская администрация ищет наследников 7 квартир

Предстоит оформление права собственности муниципального образования на жилые помещения с признаками выморочного имущества, – сообщили в мэрии города. Список квартир публикуют «Рязанские ведомости» от 8 июня.

Наследников или граждан, имеющих сведения о наследниках, просят обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу: улица Пожалостина, дом 27, кабинет №3, телефон 25-85-69. Срок обращения с момента публикации извещения составляет 30 дней.

Право муниципальной собственности оформят на объекты по следующим адресам:

Первомайский проспект, дом 39/2, кв. №54. Собственником являлся Анатолий Иванович Тихонов умерший 09.05.2001

Ул. Ленинского Комсомола, дом 3, корпус 1, кв. №23. Собственником являлся Евгений Александрович Потапов, умерший 17.01.2013

Улица Пушкина, дом 54, кв. №50. Собственниками на праве общей долевой собственности являлись Виталий Викторович Мелихов, умерший 01.09.2019, и Людмила Ефимовна Мелихова умершая 08.05.2020

Улица Шевченко, дом 31, 2/3 доли в праве на квартиру №4. Собственником являлся Виктор Васильевич Швеченков, умерший 07.05.2020

Троллейбусный переулок, дом 21, 14/87 доли в праве на квартиру №41. Собственником являлась Галина Валентиновна Конкина, умершая 19.05.2010

Улица Кошевого, дом 23/49, кв. №2. Собственником являлся Юрий Николаевич Гамазин, умерший 28.11.2018

Улица Радиозаводская, дом 11/27, кв. №202. Собственником являлась Жанна Николаевна Насонова, умершая 11.11.2021.