Понедельник, 14 августа, 2023
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Рязанка сообщила о маньяке в ЦПКиО

7info

Жительница Рязани сообщила о «маньяке», который преследовал её в ЦПКиО. Пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам пользовательницы соцсети, инцидент произошёл в районе 10 часов вечера 12 августа. К девушке подошёл мужчина, обнял за плечи, предложил проводить.

Рязанка описывает человека так: возраст 50 лет, одет в спортивный костюм, кепка на половину лица.

— Выглядел как типичный дед, — пишет девушка.

Когда рязанка отказалась от сопровождения, мужчина схватил её за руку, стал тянуть в кусты. Хватал за грудь, требовал поцелуя.

Пострадавшая начала кричать, находившиеся рядом люди спугнули нападавшего.

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