Рязанка Александра Тимошина отметила 102-й день рождения

19 августа ветеран Великой Отечественной войны Александра Тимошина отмечает свой 102-й день рождения.

Александра Михайловна родилась и выросла в селе Шереметьево Ряжского района Рязанской области, откуда в 1942 году ее призвали в армию.

Служила в составе 78-го инженерно-аэродромного батальона, занималась строительством, восстановлением и маскировкой аэродромов в Подмосковье. Из-за высокого уровня секретности работать приходилось по ночам, а жить в землянках в лесу. Физически было очень тяжело, но вера в Победу давала силы.

В августе 1945 Александра Михайловна демобилизовалась, вернулась домой. Вскоре она вышла замуж, стала мамой трех дочерей.

В 1963 году Александра Михайловна пришла работать на железную дорогу и 20 лет, до выхода на заслуженный отдых, трудилась дежурной стрелочного поста станции Лесок.

Сегодня Александра Михайловна принимает поздравления со знаменательной датой. В числе первых приехали поздравить и железнодорожники, вручили цветы и подарки. Заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров пожелал Александре Михайловне крепкого здоровья и бодрости духа.