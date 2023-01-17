Рязанец украл у своей знакомой два мобильника

Полицейский патруль задержал жителя Рязани по подозрению в хищении двух мобильных телефонов.

В вечернее время в полицию сообщили о потасовке в подъезде одного из домов на Первомайском проспекте. На адрес немедленно выехал экипаж отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области.

В подъезде правоохранители застали 45-летнего мужчину, проживающего в этом доме, и его 32-летнюю знакомую. По предварительным данным, между ними произошла ссора на фоне распития алкоголя. Женщина ударила мужчину бутылкой по голове и заявила, что он украл у неё два мобильных телефона.

Подозреваемого доставили в ОМВД по Советскому району Рязани. Мужчина признался, что взял два телефона у женщины без её ведома.

По факту происшествия идёт проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.