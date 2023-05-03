Рязанец угрожал зарезать соседку по этажу

Во вторник, 2 мая, сотрудники ППСП задержали в Рязани местного жителя по подозрению в угрозе убийством соседке. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряд отдельного батальона патруля в 14:50 получил сообщение о конфликте в доме на улице Мусоргского. По словам дежурного офицера ОМВД по Железнодорожному району города, в полицию о ссоре сообщили обеспокоенные жители.

Патрульные немедленно прибыли на адрес. Их встретила 40-летняя местная жительница, сообщившая, что у неё возник конфликт с соседом по этажу. В какой-то момент, по словам женщины, мужчина стал размахивать ножом и угрожал зарезать. Рязанка убежала и ждёт помощи от правоохранителей.

Злоумышленником оказался 55-летний житель областного центра. У него забрали нож и препроводили подозреваемого в полицейский отдел. Уголовное дело возбуждено по статье об угрозе убийством. Санкция предусматривает принудительные работы до 2 лет либо лишение свободы на такой же срок.