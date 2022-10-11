Рязанец потратил больше 14 тысяч рублей с похищенной банковской карты жителя Подмосковья

В отдел МВД по Советскому району Рязани обратился 43-летний житель Подмосковья и сообщил, что во время приезда в Рязань у него похитили барсетку с банковской картой. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

Житель Московской области, выпив немного алкоголя, рядом с ж/д вокзалом Рязани разговорился с нетрезвым местным жителем. Мужчины решили продолжить беседу и направились в ближайший магазин за алкоголем. В какой-то момент новый знакомый пропал из поля зрения заявителя вместе с его сумкой, в которой находилась банковская карта.

Житель Подмосковья смог дать очень скудное описание внешности подозреваемого – искали рязанца средних лет. Оперативники установили, в каких магазинах проходила оплата картой заявителя. Личность разыскиваемого удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения в супермаркетах и опросу работников торговых точек. Подозреваемым оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 29-летний житель Рязани. Злоумышленника нашли и задержали.

Предварительно установлено, что в магазине, в которой пришли мужчины, между жителем Подмосковья и охранником случился конфликт. Во время конфликта злоумышленник незаметно забрал его барсетку и скрылся. В дальнейшем рязанец расплатился похищенной банковской картой в магазинах города на сумму 14 600 рублей.

Следователь ОМВД по Советскому району Рязани возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram