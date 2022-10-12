Рязанцы жалуются на беспорядок с маршрутками в городе

Жители Рязани в социальных сетях призывают руководство города обратить внимание на беспорядок в движении общественного транспорта. Пост появился 11 октября вечером в группе Рязань ВКонтакте.
Жительница областного центра рассказала о проблемах на маршруте 68. По её словам, промежуток между автобусами увеличился до 10-15 минут, вечером дождаться маршрутку невозможно.
В комментариях люди пишут, что детям приходится ждать троллейбуса по 40 минут. Причём троллейбусы отслеживаются на картах, но фактически не приезжают.
Страдают от бардака с транспортом и жители Семчино и Канищево. Как следует из комментариев, 53-я маршрутка вечером с 18 до 20 часов не ходит: «водители собираются на конечной и стоят»
Жители Недостоево поддержали претензию к работе маршруток.
Один из комментаторов призывает вернуться в Агропром 65-ю маршрутку.
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