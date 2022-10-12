Рязанцы жалуются на беспорядок с маршрутками в городе

Жители Рязани в социальных сетях призывают руководство города обратить внимание на беспорядок в движении общественного транспорта. Пост появился 11 октября вечером в группе Рязань ВКонтакте.

Жительница областного центра рассказала о проблемах на маршруте 68. По её словам, промежуток между автобусами увеличился до 10-15 минут, вечером дождаться маршрутку невозможно.

«Сегодня водитель проехал лихо мимо остановки, проигнорировав ожидающих на остановке пассажиров. Маршрут 68 отсутствует в системе Глонасс, что доставляет неудобство горожанам. Большая просьба разобраться в сложившейся ситуации!» – пишет автор публикации.

В комментариях люди пишут, что детям приходится ждать троллейбуса по 40 минут. Причём троллейбусы отслеживаются на картах, но фактически не приезжают.

Страдают от бардака с транспортом и жители Семчино и Канищево. Как следует из комментариев, 53-я маршрутка вечером с 18 до 20 часов не ходит: «водители собираются на конечной и стоят»

Жители Недостоево поддержали претензию к работе маршруток.

«Обещанная 55 вместо 82 исчезла через месяц, 66 ходит только до старого круга и потом на Кожзавод. Утром на конечной Недостоево 30 автобус забивается так, что на следующей максимум пару человек может влезть. Выйти, особенно детям с рюкзаками на Приокском, это квест», – говорится в одном из комментариев.

Один из комментаторов призывает вернуться в Агропром 65-ю маршрутку.

«Маршрутка 65, пандемия давно закончилась, в связи с которой вы маршрут поменяли. В Агропроме теперь спокойно. Ковида нет, возвращайтесь», – взывает рязанец.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram