Рязанцы все чаще жалуются на обеспечение льготными лекарствами

В региональное управление Росздравнадзора в этом году от рязанцев поступило в 3 раза больше жалоб, чем за тот же период 2023 года. Об этом рассказала руководитель территориального органа ведомства по Рязанской области Татьяна Болдырева в интервью ГТРК «Ока».

Она отметила, что основная тема обращений — обеспечение льготными лекарствами. Чаще всего жаловались на отсутствие лекарств в аптеках по льготным рецептам, отказ в выписке льготных препаратов, обеспечение медизделиями, в том числе тест-полосками, иглами, шприц-ручками. Также фиксировали жалобы от онкобольных жителей, от рязанцев с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом. Впервые в этом году поступила жалоба от больных бронхиальной астмой.

С начала года выдали более 200 предостережений. В 80% случаев права рязанцев были восстановлены, а отношении остальных сейчас ведутся закупочные процедуры.

В этом году Рязанской области выделили более 1 миллиарда рублей за закупку льготных лекарств. Дополнительно правительство региона выделит 200 миллионов рублей для стабилизации ситуации.