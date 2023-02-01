Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцы смогут записать детей в первый класс с 1 апреля

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Приём документов и заявлений на обучение в первом классе на 2023-24 учебный год стартует в 9 часов утра 1 апреля. Об этом напоминает Управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани.

Дополнительную информацию о начале приёма заявлений в первый класс на следующий учебный год разместят на официальных сайтах городской мэрии, Управления образования и молодёжной политики и всех школ Рязани после 15 марта.

Сотрудники управления образования готовы ответить на все вопросы о порядке приёма на обучение в общеобразовательные учреждения города по телефону: (4912) 72-01-01.

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