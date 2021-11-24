Рязанцы поздравляют легендарного основателя КВН Александра Васильевича Маслякова с 80-летием!

24 ноября день рождения отмечает самый весёлый и находчивый человек планеты Земля Александр Васильевич Масляков.

Если попытаться сказать о юбиляре одним словом, то это, безусловно, будет слово «легендарный». Даже так ЛЕГЕНДАРНЫЙ!!! Если же говорить чуть подробнее, то обязательно нужно вспомнить, что Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия российского телевидения», основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «АМиК». Какие ещё нужны эпитеты? Бессменный ведущий Клуба весёлых и находчивых. Прародитель всего качественного юмора на российском телевидении. Ведь все более или менее популярные телепрограммы, модные комедийные и стенд-ап шоу, юмористические и не только телесериалы созданы силами бывших квнщиков!

Да нет, не бывших! Не бывает бывших квнщиков. Тот, кто хоть раз выходил на квновскую сцену, дышал фестивальным воздухом, испытал мандраж на разминке, сорвал голос в музыкалке, уже никогда не забудет эти ощущения и будет пытаться испытать их снова и снова. Поэтому и появились по всей стране и далеко за её пределами самые разные лиги КВН — детские и взрослые, школьные и студенческие, официальные и не очень.

Есть своя лига КВН и в Рязани. Самая настоящая — официальная, основанная по решению самого Александра Васильевича Маслякова!

Рязанская лига КВН гордится тем, что Александр Васильевич Масляков лично присутствовал на играх Первой лиги КВН в Рязани. Ещё один повод для гордости — команда КВН «Чернокнижник» — первая рязанская команда, игравшая в Высшей лиге КВН, и единственная рязанская команда, завоевавшая награду «КиВиН в тёмном» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВин» в Юрмале в 1998 году.

Александр Масляков с командой КВН «Чернокнижник».

А ещё очень рады и горды тем, что можем поздравить этого замечательного человека с 80-летним юбилеем!

Александр Васильевич! С праздником!

Что пожелать такому важному и дорогому для нас человеку? Веселья? Находчивости? Здоровья? Новых лиг, команд и фестивалей?

Да просто будьте! А будете Вы, будет и всё выше перечисленное!

Многая лета!