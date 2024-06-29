Рязанцы показали затопленное после дождя Канищево

Днём в субботу, 29 июня, в Рязани прошёл дождь. В некоторых районах осадки были сильными. В частности, в Канищево потоки воды затопили дороги.
Видео потопа появилось в соцсетях. На кадрах можно заметить автомобили, «форсирующие» водную преграду.
Днём в субботу, 29 июня, в Рязани прошёл дождь. В некоторых районах осадки были сильными. В частности, в Канищево потоки воды затопили дороги.
Видео потопа появилось в соцсетях. На кадрах можно заметить автомобили, «форсирующие» водную преграду.
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