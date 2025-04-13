Рязанцы назвали лучший возраст для рождения первенца. Результаты публикует сервис SuperJob, опрос проведен с 21 марта по 9 апреля 2025 года.

По мнению 36% рязанцев, женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. Для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка считают 25–29 лет, так считают 42% респондентов. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Интересно, что мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин — 25 и 27 лет. Женщины считают, что рожать первого ребенка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет.

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Опрос провели и среди работодателей. Мужчины-директора считают, что женщине лучше родить первого ребенка в 24 года, мужчине стать отцом — в 27 лет. А женщины-руководители, напротив, — за более поздний возраст как материнства (27 лет), так и отцовства (29 лет).