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Рязанцы могут поучаствовать в забеге в преддверии Дня России

Татьяна Проводина
Фото с сайта администрации Рязани

В Лесопарке 9 июня состоится физкультурно-оздоровительный «Забег, посвящённый Дню России», поучаствовать в котором смогут все желающие.

Программа мероприятия:

10.00-10.55 – получение номеров зарегистрированными участниками;

11.00 — торжественное открытие мероприятия;

11.10 — старт забегов по возрастным группам;

12.30 — награждение победителей и призёров.

Победителям и призёрам вручат памятные призы и грамоты управления по физической культуре и массовому спорту. Предусмотрены награды по номинациям в каждой возрастной группе – «За волю к победе», «Удачный дебют» и «Самый патриотичный участник».

Участие в забеге по предварительной записи. Заявки можно оставить до 7 июня по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, по телефону 25-51-36 или отправить на электронную почту: edelveys-r собачка yandex.ru.

Возрастное ограничение 6+

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