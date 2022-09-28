Рязанцев приглашают присоединиться к «Большой уборке»

8 октября в Рязанском регионе пройдёт ежегодная акция #БольшаяУборкаЭра2022. Об этом сообщается в группе ЭРА (Экологический Рязанский Альянс) ВКонтакте.

Граждан приглашают собрать группу единомышленников и навести порядок на территориях, оставшихся без внимания управляющих компаний и службы благоустройства.

Активисты помогают с вывозом мусора, публикуют данные о месте уборки и контакты координатора точки, чтобы могли подключиться желающие, а также при необходимости выдают мешки и перчатки.

Рязанцы организуют точку уборки, приглашают друзей и отмечают место для сбора мусора.

Зарегистрировать точку и стать её координатором можно, заполнив анкету.

Точку зарегистрировать можно до 4 октября, а затем с координатором свяжется куратор проекта.

Принимаются заявки на уборку мест общественного доступа и значения, оставшиеся без должного внимания.

Отмечается, что организацией дворовых субботников и уборкой в центральных и городских парках активисты не занимаются: это зона ответственности городской службы по благоустройству, ТСЖ, ЖЭУ и управляющих компаний. Такие заявки будут отклонены.

Вопросы о мероприятии можно узнать по телефону 513-400.

Возрастное ограничение 16+