Рязанцев приглашают на «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза»

Жителей Рязани приглашают на традиционный «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза». Он пройдет 18 ноября в 11:00 в Лесопарке.

Принять участие могут все желающие, имеющие костюм Деда Мороза или новогодний атрибут, а также медицинский допуск врача.

Забег пройдет в следующих категориях:

— девочки 6-8 лет – дистанция 200 метров;

— мальчики 6-8 лет – дистанция 200 метров;

— девочки 9-11 лет – дистанция 300 метров;

— мальчики 9-11 лет – дистанция 300 метров;

— девочки 12-14 лет – дистанция 500 метров;

— мальчики 12-14 дет – дистанция 500 метров;

— девушки 15-17 лет – дистанция 500 метров;

— юноши 15-17лет – дистанция 500 метров;

— женщины 18-30 лет – дистанция 500 метров;

— мужчины 18-30 лет – дистанция 500 метров;

— женщины 31 год и старше – 500 метров;

— мужчины 31 год и старше – дистанция 500 метров.



Лучшие участники будут награждены памятными призами и грамотами, сообщает мэрия. Спортсменам вручат награды в номинациях «Самый оригинальный костюм», «Самый активный коллектив», «Самый опытный участник» и «За волю к победе».



Заявки на участие принимаются до 13:00 17 ноября по адресу: улица Ленина, дом №35, кабинет №204 или по телефону 25-51-36.