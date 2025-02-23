Рязанцев приглашают на Серафимские чтения

Жителей Рязанской области приглашают на III Серафимовские чтения «Труды и мысли святителя Серафима (Соболева) о роли монархии в России в прошлом и будущем». Об этом сообщает Рязанская епархия.
Архиепископ Богучарский Серафим, в миру Николай Борисович Соболев, родился и вырос в Рязани, закончил в ней православную семинарию. Дальнейший его жизненный путь протекал вне пределов малой родины, а затем и вне России. После революции он попал в Болгарию, где трудился, будучи архиереем сначала Зарубежной Церкви, а затем — вернувшись в лоно Московского Патриархата, тем самым предвосхитив грядущее каноническое объединение Церкви в Отечестве и в рассеянии.
Жизненный путь владыки является примером для многих православных людей. В 2016 году архиепископ Богучарский Серафим одновременно причислен Русской и Болгарской православными церквями к лику святых.
В программе чтений — выступления историков, философов, политологов, священнослужителей. Прозвучат доклады о жизни святителя, о богословских трудах и его воззрениях, а также о современности и актуальности духовного наследия архиепископа Серафима.
Всех желающих ждут 28 февраля в 11:00 в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
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