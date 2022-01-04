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Вторник, 4 января, 2022
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Рязанцев приглашают бесплатно покататься на коньках с видом на Кремль

7info7

На территории культурного пространства Фабрика открылся каток с видом на Кремль. Он начал работать со 2 января, сообщается в соцсетях.

Для посетителей Фабрики доступен каток размером 400 кв. м с украшенной фонариками территорией. Гостей ждут ровный лёд, музыка, фотозона и возможность погреться и поужинать в FLIGHT CAFE.

Рязанцев предупреждают, что в Фабрике нет проката коньков. Вход бесплатный.

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Посетить каток можно ежедневно с 12.00 до 22.00. На территории запрещено употреблять алкоголь и курить.

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