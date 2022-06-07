Рязанцев предупредили о мобильном мошенничестве

Профилактикой таких преступлений активно занимаются сотрудники Октябрьского райотдела МВД. Инциденты мобильного мошенничества в регионе продолжаются. Начальник отделения по работе с личным составом Денис Кабанов обсудил эту тему с преподавателями и учащимися Рязанского филиала Московского политехнического университета. На встрече рассмотрели способы, схемы мобильного мошенничества и меры противодействия таким правонарушениям. Собравшихся призвали распространять эти сведения в кругу своих близких, друзей, родственников, особенно представителей старшего поколения.

Работники служб безопасности банков и органов правопорядка никогда не звонят гражданам по вопросу проблем со счётом, – напомнил полицейский. Также он предостерёг от передачи своих персональных данных, а также кодовых слов и паролей банковских карт и счетов. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Памятки с информацией по теме мошенничества разместили на стендах института, также их получили студенты.

Рязанское областное управление МВД сообщает, что встречи руководителей территориальных органов МВД будут проводиться во всех районах области.

Майор Денис Кабанов рассказал студентам, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел, а также об особенностях службы в разных подразделениях. Рассмотрели процесс отбора кандидатов, их стажировки и вопросы социальных гарантий для сотрудников органов МВД.