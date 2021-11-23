Рязанцев не устраивает размер ежемесячных расходов

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, ведут ли соискатели из Рязанской области семейный бюджет, сколько ежемесячно тратят на покрытие основных нужд, а также сколько денег максимально должно уходить на ежемесячные расходы.

Большая часть респондентов ведут семейный бюджет (61%). Чем старше респондент, тем выше доля положительных ответов (18-24 года — 47%, 25-34 года — 55%, 35-44% — 61%, 45-54% — 70%). Говоря о профсферах, наибольшая доля среди представителей транспортной отрасли (64%), административного персонала (63%) и бухгалтерии (62%).

34% жителей региона ежемесячно тратят на покрытие основных нужд от 15 до 20 тысяч рублей, еще 36% — от 20 до 30 тысяч рублей, остальные 30% — от 30 тысяч рублей и более. К основным нуждам относятся: питание, коммунальные услуги, бензин, транспорт.

Размер расходов не устраивает большую часть соискателей — 73%.

Чуть более трети (35%) считают, что на еду должно уходить до 10 тысяч рублей, еще 38% — от 10 до 20 тысяч рублей, каждый пятый — от 20 до 40 тысяч рублей.

Также почти каждый пятый считает, что в целом на базовые расходы должно уходить до 10 тысяч рублей, каждый четвертый — от 11 до 20 тысяч рублей, еще 21% — от 21 до 30 тысяч рублей.