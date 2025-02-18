Рязанцам рассказали, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками

В последнее время в Рязани участились случаи нападения бездомных стай на жителей города. Что делать в таких случаях, рассказал телеграм-канал «М-ЦУ Рязань».

Во-первых, сохраняйте спокойствие. Не паникуйте, не бегите и не кричите. Резкие движения могут спровоцировать агрессию у животных. Во-вторых, избегайте прямого зрительного контакта. Собаки могут воспринять это как вызов. Смотрите в сторону. В-третьих, медленно отступайте, не поворачиваясь спиной. Следите за реакцией животных.

Если собаки проявляют агрессию, срочно обращайтесь в Городскую службу по контролю за безнадзорными животными. С начала этого года сотрудники уже отловили 73 собаки, из них 8 из-за агрессивного поведения остаются под наблюдением в приюте.

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Заявки на отлов можно оставлять в Городской службе по телефону 44-04-74 (в будние дни с 9:00 до 17:00). Кроме этого, для удобства жителей действует единый круглосуточный номер службы спасения 25-00-53, где также можно оставить заявку.