Среда, 11 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцам предлагают спланировать экскурсионные туры в соседние регионы

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Скриншот с сайта Полпреда президента в ЦФО

Календарь событий Центральной России позволяет рязанцам удобно спланировать экскурсионные маршруты в ближайшие регионы. Календарь с описанием предстоящих мероприятий опубликован на сайте полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Например, гостям Курской области предлагают посетить выставку «Дейнека. Отражённое время», в Липецкой области — фестиваль зимней рыбалки. А в музее-заповеднике «Костромская слобода» проходит акция «Зима в русской деревне».

Наш регион в календаре представлен двумя мероприятиями – балет «Лебединое озеро» с участием лучших представителей балетных школ России и концерт группы «Мумий Тролль».

Рязанцам предлагают спланировать экскурсионные туры в соседние регионы
Рязанцам предлагают спланировать экскурсионные туры в соседние регионы
Рязанцам предлагают спланировать экскурсионные туры в соседние регионы

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