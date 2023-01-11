Рязанцам предлагают спланировать экскурсионные туры в соседние регионы

Календарь событий Центральной России позволяет рязанцам удобно спланировать экскурсионные маршруты в ближайшие регионы. Календарь с описанием предстоящих мероприятий опубликован на сайте полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Например, гостям Курской области предлагают посетить выставку «Дейнека. Отражённое время», в Липецкой области — фестиваль зимней рыбалки. А в музее-заповеднике «Костромская слобода» проходит акция «Зима в русской деревне».

Наш регион в календаре представлен двумя мероприятиями – балет «Лебединое озеро» с участием лучших представителей балетных школ России и концерт группы «Мумий Тролль».