Рязанцам покажут самые яркие события «Культурного лета в Рязанской области»

Центр развития культуры Рязанской области запускает новый онлайн-проект «В объективе «Культурное лето». В холодную осеннюю погоду видеопрограммы поднимут зрителям настроение, подарят заряд радостных и незабываемых эмоций.

В группе «В центре культуры / Рязанская область» с 28 сентября будут проводиться видеотрансляции самых ярких событий проекта «Культурное лето в Рязанской области» – X Фестиваль искусств «Кремлёвские вечера», посвящённый 350-летию Петра I; V Международный форум древних городов «Нарядный мир»; мероприятия, приуроченные к 165-летию со дня рождения учёного и нашего выдающегося земляка К.Э. Циолковского.

Съёмку и монтаж осуществила Арт-студия «Кинодебют» Центра развития культуры.

Онлайн-проект откроет оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», премьера которой прошла в дни V Международного форума древних городов на открытой площадке – Лыбедском бульваре. Постановка оперы стала одним из самых грандиозных проектов форума. Так что зрители, которые не смогли посетить мероприятие, получают уникальную возможность увидеть чувственную и эмоциональную историю.

В основе произведения – исторический эпизод, связанный с женитьбой царя Ивана Грозного. Сюжет повествует об отравлении дворцовыми недоброжелателями царской невесты – Марфы Собакиной. Спустя век, в царствование Алексея Михайловича Романова, эти события с поразительной точностью повторяются вновь. Их главной трагической фигурой становится дочь касимовского дворянина Рафа Родионовича Всеволожского – Евфимия, которая была избрана государем в невесты.

Исполнители:

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, солисты московских музыкальных театров.

Режиссёр-постановщик – Андрей Цветков-Толбин

Дирижёр – Сергей Оселков

Костюмы – Сергей Глебушкин

Концептуальный видеоряд – Наталья Криворотова, Алексей Кондрашов, Николай Родин.

Постановка номинирована на престижную национальную оперную премию «Онегин».

Трансляция состоится 28 сентября в 13 часов.

Возрастное ограничение 12+