Рязанцам напомнили правила безопасности на железной дороге

В преддверии новогодних каникул полицейские рекомендуют уделить особое внимание обучению своих детей правилам личной безопасности, в том числе безопасности на железной дороге. Советуют подкреплять разъяснительные беседы собственным примером.

Категорически запрещается:

переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Необходимо пользоваться только специальными настилами, тоннелями и мостами.

переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов.

при приближении поезда выходить за предупреждающую полосу на платформе до остановки поезда.

подлезать под вагонами и автосцепными устройствами подвижного состава.

во избежание поражения электрическим током категорически запрещается залезать на крыши вагонов, подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и искусственных сооружений.

прикасаться к токоведущему оборудованию под вагонами поездов.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает детям и их родителям о необходимости соблюдать правила безопасности. Это спасет вам жизнь.