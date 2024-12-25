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Транспорт и дороги

Рязанцам напомнили правила безопасности на железной дороге

Валерия Мединская

В преддверии новогодних каникул полицейские рекомендуют уделить особое внимание обучению своих детей правилам личной безопасности, в том числе безопасности на железной дороге. Советуют подкреплять разъяснительные беседы собственным примером. 

Категорически запрещается:

  • переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Необходимо пользоваться только специальными настилами, тоннелями и мостами.
  • переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
  • проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов.
  • при приближении поезда выходить за предупреждающую полосу на платформе до остановки поезда.
  • подлезать под вагонами и автосцепными устройствами подвижного состава.
  • во избежание поражения электрическим током категорически запрещается залезать на крыши вагонов, подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и искусственных сооружений.
  • прикасаться к токоведущему оборудованию под вагонами поездов.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает детям и их родителям о необходимости соблюдать правила безопасности. Это спасет вам жизнь. 

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