Рязанца осудили за убийство знакомого, оскорбившего его мать

Московский районный суд Рязани вынес приговор жителю города, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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В июне 2021 года подсудимый совместно со своей матерью, сожителем матери, а также погибшим распивали спиртные напитки в квартире, расположенной на улице Бирюзова. В ходе распития спиртного погибший нецензурно выразился по отношению к матери подсудимого. После этого рязанец нанёс обидчику не менее 10 ударов руками и ногами по голове, туловищу, от которых потерпевший через непродолжительное время скончался.

В наказание суд назначил мужчине 7 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.