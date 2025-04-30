Рязанца осудили за попытку купить удостоверение сотрудника ФСБ

28 апреля Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Рязани 1989 года рождения, обвиняемого в покушении на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 327 УК РФ. Подробности сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что у гражданина С. возник умысел на приобретение поддельного удостоверения сотрудника ФСБ России. Он планировал использовать его при совершении административных правонарушений и иных противоправных действий, чтобы избегать ответственности, влиять на представителей коммерческих структур, а также вводить в заблуждение граждан с целью решения вопросов в свою пользу.

Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В результате гражданин С. не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам.

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Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл его активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, а также наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимого и его отношения к содеянному, суд признал гражданина С. виновным в совершении покушения на использование поддельного официального документа (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 327 УК РФ) и назначил наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ суд установил следующие ограничения:

не покидать пределы муниципального образования — городской округ г. Рязань;

не изменять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за отбыванием наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда.