Рязань расширяет сотрудничество с Великим Новгородом

Руководители администраций Рязани и Великого Новгорода подписали соглашение о намерениях, сообщает сайт мэрии.

21 сентября свои подписи под документом поставили глава администрации Рязани Виталий Артёмов и мэр Великого Новгорода Александр Розбаум. Они выразили желание развивать сотрудничество между городами.

Предполагается, что Рязань и Великий Новгород будут взаимодействовать в социально-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Планируется активизировать сотрудничество в области туризма, культурных обменов, физической культуры и спорта, а также в молодёжной политике. Кроме того, стороны намерены повысить эффективность двусторонних отношений в различных областях экономики, исходя из своих интересов.

Стороны договорились обмениваться информацией по интересующим вопросам, включая инвестиционные проекты, предлагаемые для партнёров. При этом будут учитываться приоритетные направления торгового, культурного и социально-экономического развития Рязани и Великого Новгорода. Также планируется обмен опытом в организации работы органов местного самоуправления.