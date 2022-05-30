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Понедельник, 30 мая, 2022

Риск лесных пожаров в Рязанской области вырастет в августе

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Татьяна Проводина
Татьяна Проводина

Риск лесных пожаров в Рязанской области вырастет в августе

Глава Минприроды Александр Козлов назвал регионы с наибольшим риском лесных пожаров этим летом. Рязанская область вошла в их число.

В интервью «Известиям» Александр Козлов сообщил, что в июне-июле ожидается сложная обстановка в 21 регионе. Об этом свидетельствуют данные Росгидромета и многолетние наблюдения Авиалесоохраны.

В августе под угрозой вся территория Центрального федерального округа, в том числе Рязанская область, а также 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Самый сложный сезон ожидается предстоящим летом в Красноярске и Якутии.

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