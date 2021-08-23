Риелторы раскрыли популярные способы обмана покупателей при выборе квартиры

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Риэлторы рассказали о способах обмана покупателей при выборе квартиры. Зачастую собственники помещений стараются скрыть наличие серьезных недостатков. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».
Директор одного из офиса продаж вторичной недвижимости Юлия Дымова порекомендовала внимательно осмотреть подходы к квартире.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов специалисты рекомендуют общаться с соседями. Покупателю лучше избегать покупки квартиры в домах, где плохое состояние подъезда, неприятные запахи, разбитые окна и грязь, расписанные стены.
Временами продавцы скрывают, что квартира шумная. Рядом может, например, проходить трамвайная линия. Дабы скрыть такие недостатки показ организуют днем, чтобы обычный городской шум скрывал другие звуки.
Также следует обратить внимание и на перепланировки внутри квартиры. Если они есть, то необходимо потребовать документы на их согласование.