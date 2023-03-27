РИА Рейтинг назвало регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рязань заняла 57 строчку рейтинга малых и средних населённых пунктов России по отношению зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Таковы данные исследования РИА Рейтинг.

В 2022 году средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах нашего региона составила 37,1 тысячи рублей. Прирост зарплаты за год — 13,1%.

Отношение зарплаты в малых и средних населённых пунктах Рязанской области к зарплате в крупных городах составило 68,1%.

В целом по стране в прошлом году зарплаты в малых и средних городах оказались примерно на четверть ниже, чем в крупных населённых пунктах.

В лидерах списка — Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Таким образом, в топе рейтинга оказались регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью.

Аутсайдерами рейтинга стали в основном северокавказские республики – Чечня и Кабардино-Балкария.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов и региональных столиц. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

Основной показатель ранжирования – отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.