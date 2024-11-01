Ремонт проезда Шабулина в Рязани подходит к завершению

Депутаты Рязанской городской Думы продолжают контролировать ход реализации проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Комиссия в составе главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Ильи Шишкина и председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД Сергея Дейнего, заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина, депутата Рязанской областной Думы Александра Ачалова, руководства завода «Красное Знамя», представителей управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани и подрядчика посетила объект по проезду Шабулина (участок до 1-й Красной улицы), где в настоящее время завершаются ремонтные работы.

На данный момент на участке протяженностью 701 метр заменено асфальтовое покрытие; проезжая часть приведена в нормативное состояние по ширине; благоустроены примыкания и съезды; для того, чтобы дорога не подтоплялась, специалистами осуществлена дополнительная отсыпка дороги щебнем; нанесена разметка.

Во время обсуждения поднимался вопрос организации безопасности пешеходов при переходе дороги. В частности, была рассмотрена возможность установки на участке искусственных неровностей и переноса пешеходного перехода, ведущего к 1-й Красной улице (в сторону платформы «Лагерный»).