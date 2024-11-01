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Ремонт проезда Шабулина в Рязани подходит к завершению

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Алексей Самохин

Депутаты Рязанской городской Думы продолжают контролировать ход реализации проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Комиссия в составе главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Ильи Шишкина и председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД Сергея Дейнего, заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина, депутата Рязанской областной Думы Александра Ачалова, руководства завода «Красное Знамя», представителей управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани и подрядчика посетила объект по проезду Шабулина (участок до 1-й Красной улицы), где в настоящее время завершаются ремонтные работы.

На данный момент на участке протяженностью 701 метр заменено асфальтовое покрытие; проезжая часть приведена в нормативное состояние по ширине; благоустроены примыкания и съезды; для того, чтобы дорога не подтоплялась, специалистами осуществлена дополнительная отсыпка дороги щебнем; нанесена разметка.

Ремонт проезда Шабулина в Рязани подходит к завершению

Во время обсуждения поднимался вопрос организации безопасности пешеходов при переходе дороги. В частности, была рассмотрена возможность установки на участке искусственных неровностей и переноса пешеходного перехода, ведущего к 1-й Красной улице (в сторону платформы «Лагерный»).

— Приятно слышать положительные отклики горожан, которые высоко оценили качество выполненного ремонта проезда Шабулина. Благодаря проведенным работам устранена давняя проблема подтопления дороги. Важным вопросом на данный момент остается обеспечение безопасности пешеходов. Прорабатывается возможность обустройства на этом участке «лежащих полицейских», а также переноса одного из переходов в более удобное место для работников завода «Красное знамя», — отметила Татьяна Панфилова.

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