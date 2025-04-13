Ремонт дорог, обновление музея, расширение туристического потенциала: планы в Касимове

Жители деревни Назарово обратились с просьбой по восстановлению дороги. Об этом сообщает глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

«Дорога в плохом состоянии, как только установится благоприятная погода, приступим к ее грейдированию. Поддержание дорожной сети в надлежащем состоянии — приоритетная задача, будем оперативно реагировать на обращения граждан», — подчеркнул Бахилов.

Глава округа посетил территорию, относящуюся к территориальному отделу «Елатомский». Вместе с начальником отдела они осмотрели территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды», и территорию, планируемую к благоустройству в этом году. Обсудили перспективы дальнейшего развития и вовлечения жителей в процесс улучшения облика поселка.

«Обсудили новые туристические маршруты, осмотрели некоторые его локации. Рассмотрели возможности для расширения туристического потенциала поселения, включая создание новых зон отдыха и инфраструктуры для привлечения посетителей», — написал Иван Бахилов.

В Елатомском краеведческом музее глава округа посмотрел новую концепцию музейного пространства. Вместе с директором рассмотрели возможности интеграции современных технологий в экспозицию, чтобы сделать историю края более интерактивной и увлекательной для посетителей всех возрастов. Особое внимание уделили созданию мультимедийных инсталляций, которые позволят погрузиться в прошлое и ощутить дух времени. Обсудили необходимость переосмысления традиционных методов подачи информации.