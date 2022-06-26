Рейд по несанкционированным пляжам прошёл в Рязани

Полицейские с сотрудниками контрольно-аналитического управления администрации провели рейд по необорудованным местам отдыха в прибрежных зонах. Об этом сообщает администрация Рязани.

26 июня проверили водоёмы возле посёлка Семчино и деревни Канищево — озёра Яслинка, Монастырское, Большое Сельное и Заульское.

На озёрах Монастырское и Заульское подходов к воде нет. На Большом Сельном озере установлена табличка с информацией о запрете купания. На озере Яслинка оборудован стихийный пляж. Табличку там установят в ближайшее время.

Отдыхающим рассказали о безопасности на воде и призвали их купаться только в оборудованных местах.