Ребёнок пострадал в ДТП с грузовиком

Дорожная авария произошла 31 мая около 8 утра на 200-м километре дороги М5 «Урал». Об этом говорится на сайте Управления МВД по Рязанской области.

По предварительным данным, 44-летний житель Башкирии на грузовике «Фрейтлайнер» с полуприцепом, не справившись с управлением, въехал в «Рено Логан». Легковой автомобиль, за рулём которого был 63-летний житель Мордовии, остановился впереди на запрещающий сигнал светофора.

В ДТП 6-летний ребёнок, пассажир легковушки, получил травмы. Ему оказали медпомощь.

По факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

Управление МВД отмечает: за сутки на дорогах региона зафиксировано 4 ДТП, в которых различные травмы получили 6 человек.