Четверг, 26 января, 2023
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Ребёнок лишился пальцев после истязаний отчима

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ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетнего ребёнка, сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в январе 2023 года в медучреждение Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями, которые привели к ампутации нескольких пальцев.

Установлено, что ребёнок проживал в семье с отчимом, который на почве личной неприязни систематически причинял ему физические и моральные страдания.

В настоящее время отчим ребёнка доставлен в подразделение ведомства.
Позднее будет доставлена мать ребёнка, действиям которой будет дана правовая оценка.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

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