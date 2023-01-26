Ребёнок лишился пальцев после истязаний отчима

ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетнего ребёнка, сообщила пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, в январе 2023 года в медучреждение Москвы поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями, которые привели к ампутации нескольких пальцев.
Установлено, что ребёнок проживал в семье с отчимом, который на почве личной неприязни систематически причинял ему физические и моральные страдания.
В настоящее время отчим ребёнка доставлен в подразделение ведомства.
Позднее будет доставлена мать ребёнка, действиям которой будет дана правовая оценка.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
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