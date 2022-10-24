«Реально убивает»: военный из Екатеринбурга рассказал, что помогло ему выжить на Украине

Действующий военный из Екатеринбурга дал советы мобилизованным, как выжить во время спецоперации на Украине, пишет E1.RU.

Участник боевых действий посоветовал научиться быстро бегать, что повысит шансы остаться в целости и сохранности под обстрелом. По его словам, ночью лучше не светиться, костры ни в коем случае не жечь.

«Местную еду лучше не брать, она может оказаться отравленной», – пояснил военнослужащий.

Он рекомендует доверять только людям из своего подразделения. Для связи достаточно кнопочного телефона, от смартфонов лучше отказаться.

«Алкоголь в армии реально убивает. Когда военный выпил, у него чувство страха притупляется, собранности нет — как он будет выполнять задание?» – подчеркнул собеседник издания.

Военный уточнил, что необходимое обмундирование и оружие выдают, однако некоторые вещи можно приобрести самостоятельно для своего комфорта: бронежилет, нижнее белье, теплые вещи, сапоги из пенки. Также можно купить прокладки, чтобы засовывать их в берцы как стельку. Благодаря этому нога не потеет.

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