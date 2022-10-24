Понедельник, 24 октября, 2022
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«Реально убивает»: военный из Екатеринбурга рассказал, что помогло ему выжить на Украине

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Действующий военный из Екатеринбурга дал советы мобилизованным, как выжить во время спецоперации на Украине, пишет E1.RU.

Участник боевых действий посоветовал научиться быстро бегать, что повысит шансы остаться в целости и сохранности под обстрелом. По его словам, ночью лучше не светиться, костры ни в коем случае не жечь.

«Местную еду лучше не брать, она может оказаться отравленной», – пояснил военнослужащий.

Он рекомендует доверять только людям из своего подразделения. Для связи достаточно кнопочного телефона, от смартфонов лучше отказаться.

 

«Алкоголь в армии реально убивает. Когда военный выпил, у него чувство страха притупляется, собранности нет — как он будет выполнять задание?» – подчеркнул собеседник издания.

Военный уточнил, что необходимое обмундирование и оружие выдают, однако некоторые вещи можно приобрести самостоятельно для своего комфорта: бронежилет, нижнее белье, теплые вещи, сапоги из пенки. Также можно купить прокладки, чтобы засовывать их в берцы как стельку. Благодаря этому нога не потеет.

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