«РЕАЛИТЕК» создаст кластер индустриальных парков в Московской области

Девелоперская компания «РЕАЛИТЕК» приступила к созданию кластера индустриальных парков в Московской области. До конца 2027 года компания создаст и введёт в эксплуатацию семь многофункциональных индустриальных парков площадью 570 га в городских округах Балашиха, Щёлково и Орехово-Зуево. Общий объем инвестиций составит 104 млрд рублей. Количество рабочих мест – 19 865, 60% составят промышленные предприятия.

В городском округе «Балашиха» планируется открытие пяти индустриальных парков, общей площадью 329 га. На данный момент успешно функционирует первый индустриальный объект «Лунн Балашиха», в котором располагаются представительства 39 резидентов. На стадии строительства находится индустриальный парк «Демидов Балашиха», заканчивается проектирование индустриального парка «Румянцев Балашиха», в стадии разработки проекта находится индустриальный парк «Милованов Балашиха». Все индустриальные парки будут расположены вдоль строящейся автомобильной дороги новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД 60 км (обходы г. Балашиха, Ногинск).

В городском округе «Щёлково» на площади 37 га компания построит два индустриальных парка. На данный момент начинаются строительные работы в парке «Смирнов Щелково». В стадии проектирования находится индустриальный парк «Бочаров Щелково».

На территории городского округа «Орехово-Зуево» будет создан индустриальный парк «Морозов». Общая площадь проекта 204 га. Концепция предполагает строительство на одной площадке мультимодального транспортно-логистического комплекса, производственных предприятий, складских и логистических комплексов. В планах расположить на территории объекта услуги таможенного оформления, МФЦ, экспортный акселератор, площадки и эстакады, инфраструктуру по обслуживанию большегрузного транспорта. В рамках проекта компания проведет модернизацию внутриплощадочных железнодорожных путей, что даст возможность создать терминал на Горьковском направлении Московской железной дороге и большой Московской окружной железной дороге. Это позволит улучшить логистику и снизать затраты для резидентов. Новый маршрут позволит наладить взаимодействие и товарооборот между Московской областью и регионами РФ (Владимирская область, Нижегородская область, Кировская область, Пермский край, Новосибирская область, Свердловская область, Кемеровская область, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).