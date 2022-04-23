Разлив Оки в Рязани сняли с высоты 

Весенний разлив реки Оки в Рязани сняли с квадрокоптера. Видео опубликовано 22 апреля на YouTube-канале Ильи Фирсова.
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На кадрах запечатлено половодье в районе моста через Оку и посёлка Солотча.
Весенний разлив реки Оки в Рязани сняли с квадрокоптера. Видео опубликовано 22 апреля на YouTube-канале Ильи Фирсова.
На кадрах запечатлено половодье в районе моста через Оку и посёлка Солотча.
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