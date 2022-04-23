12.3 C
Рязань
Суббота, 23 апреля, 2022

Разлив Оки в Рязани сняли с высоты 

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Разлив Оки в Рязани сняли с высоты 

Александр Ильин
Кадр: Илья Фирсов

Весенний разлив реки Оки в Рязани сняли с квадрокоптера. Видео опубликовано 22 апреля на YouTube-канале Ильи Фирсова. 

- Реклама -

На кадрах запечатлено половодье в районе моста через Оку и посёлка Солотча.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области за сутки выявили 93 случая коронавируса
Комментарии для сайта Cackle