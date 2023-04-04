Раскрыты подробности гибели 8-летнего мальчика в селе под Новосибирском

В селе Новотырышкино под Новосибирском погиб 8 летний мальчик. О смерти ребёнка сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт», участвовавшие в его поисках.

По информации «КП-Новосибирск», труп ребёнка обнаружили в реке в Колыванском районе. СК РФ проводит доследственную проверку.

По словам местных жителей, мальчик вместе с друзьями переходил реку по льду. В какой-то момент он оказался в воде и ушёл под лёд. Друзья испугались, бросили его и убежали. Взрослым о ЧП не рассказали.

Ребёнок воспитывался в благополучной семье.