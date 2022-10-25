Раскрыты новые подробности таинственного исчезновения екатеринбурженки в Таиланде

На острове Пхукет шестые сутки продолжаются поиски исчезнувшей екатеринбурженки Елены Радченко, пишет E1.RU.

В последний раз женщину видели на пляже Хат Най Тон, там же под деревом спасатели обнаружили ее вещи.

«Дорогие соседи, я вас покидаю. Большущее всем спасибо за многие годы тепла и взаимопомощи», – написала Радченко в конце сентября в соседский чат.

Выяснилось, что в Таиланд 53-летняя Елена уехала с компанией друзей. По предварительной версии, 20 октября она ушла на пляж. Позже туристка осталась поплавать одна. С тех пор ее больше никто не видел.

Местные полицейские рассматривают разные версии, среди которых происшествие на воде. Как стало известно, в день исчезновения Радченко был сильный шторм.

«Она отчаянная. Могла пойти в воду, — рассказал друг пропавшей.

В общей сложности в поисковой операции участвуют около ста человек, в том числе полиция и спасатели. Пока никаких следов пропавшей туристки найти не удалось.

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