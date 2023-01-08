Утром 1 января на улице Красноармейской в Брянске произошло убийство, написали «Брянские новости».
По версии следствия, 27-летнего мужчину зарезала 19-летняя девушка. Она поссорилась со своим знакомым и ударила его ножом в спину. Пострадавший сумел выйти на улицу и скончался возле дома.
По словам местных жителей, парочка вместе встречала Новый год. Утром между возлюбленными произошел конфликт.
«Где-то в районе семи часов утра он громко хлопнул входной дверью и вышел из подъезда на улицу, а пару часов спустя его обнаружили мертвым возле дома», – пояснили собеседники издания.
Брянцы называют эту квартиру «проклятой», поскольку двадцать лет назад мать этой девушки там же зарезала своего сожителя.
Задержанной девушке предъявили обвинение в убийстве.
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