Утром 1 января на улице Красноармейской в Брянске произошло убийство, написали «Брянские новости».

По версии следствия, 27-летнего мужчину зарезала 19-летняя девушка. Она поссорилась со своим знакомым и ударила его ножом в спину. Пострадавший сумел выйти на улицу и скончался возле дома.

По словам местных жителей, парочка вместе встречала Новый год. Утром между возлюбленными произошел конфликт.

«Где-то в районе семи часов утра он громко хлопнул входной дверью и вышел из подъезда на улицу, а пару часов спустя его обнаружили мертвым возле дома», – пояснили собеседники издания.

Брянцы называют эту квартиру «проклятой», поскольку двадцать лет назад мать этой девушки там же зарезала своего сожителя.

Задержанной девушке предъявили обвинение в убийстве.