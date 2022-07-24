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Раскрыта причина отмены визита патриарха Кирилла в Смоленск

Фото с личной страницы ВК Патриарха Кирилла

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий высказался о причине отмены визита патриарха Кирилла в Смоленск, пишет Readovka67.

Смолян поразила внезапная весть о том, что глава РПЦ не приедет в город. Выяснилось, что Его Святейшество приболел.

«Святейшего постигла болезнь, но болезнь не тяжелая, которая испугала бы наши любящие его сердца. Это, как говорят, сезонная простуда, но во внесезонное время, и Святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден остаться дома», – рассказал Дионисий.

По его словам, патриарх Кирилл просил не переживать о нем сильно, но при этом попросил молитв, чтобы встреча с ним состоялась как можно быстрее.

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