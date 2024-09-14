Суббота, 14 сентября, 2024

Расчленивший жену нижегородец вышел на свободу спустя четыре года тюрьмы

Автор: powder

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На свободу спустя четыре года вышел житель Нижнего Новгорода Нарек Багдасарян, который убил и расчленил 30-летнюю жену и мать годовалого мальчика Галину Соколову, пишет КП.

Женщина бесследно пропала 13 июля 2020 года после того, как вышла на работу в торговый центр. Вскоре ее сожитель признался, что расчленил тело, разложил его по семи пластиковым пакетам и выбросил в мусорку.

Следователи облазили все свалки и проверил другие зацепки, но тело так и не нашли, доказать факт умышленного убийства им не удалось.

В итоге злоумышленник получил маленький срок в пять лет колонии, недавно он вышел на свободу.

Родственники так и не смогли похоронить погибшую и узнать, что с ней случилось.

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