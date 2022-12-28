Работу научно-образовательных учреждений новых российских территорий приведут в соответствие с законодательством РФ

Работа всех научно-образовательных учреждений новых российских территорий будет приведена в соответствие с законодательством РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Михаил Мишустин обратил внимание на важность интеграции школ, вузов, научных учреждений четырех новых регионов в российское правовое поле. Речь идет о правах учащихся, должностях педагогических и научных сотрудников, организации выпускных и вступительных экзаменов, обучении в аспирантуре, докторантуре и о профессиональной подготовке.

Все уровни образования и квалификации, ученые степени и звания жителей новых регионов будут также признаны, отметил глава правительства.

Граждане, которые являлись членами национальных академий наук, станут получать ежемесячную денежную выплату.

«В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях десятки вузов и научных организаций, сотни школ. И, конечно, для педагогов и обучающихся должны быть созданы все необходимые условия по стандартам и нормам, которые действуют на территории Российской Федерации», — подчеркнул Михаил Мишустин.