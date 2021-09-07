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Вторник, 7 сентября, 2021
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Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов

Елена Лобанова
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов

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С 27 июля по 20 августа служба исследований компании HeadHunter, занимающейся онлайн-рекрутингом, провела опрос о том, насколько работодатели заинтересованы в специалистах различного профиля, окончивших вузы в 2021 году.

Согласно данным опроса, меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений. Самыми востребованными стали технические специалисты (56%). Следом за ними идут бывшие студенты социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальность.

То, что всем требуются технические работники, обусловлено автоматизацией производственных процессов, заявил «Известиям» генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Однако профессионалов в этой сфере не хватает, потому что новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.

При этом, по данным опроса HeadHunter, работодатели, хотя и нанимают молодых сотрудников, не в восторге от уровня их квалификации. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или нижесреднего.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов.

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