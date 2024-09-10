Путин предложил ввести выплаты на День семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения ежегодной выплаты для многодетных семей, приуроченной к Дню семьи, любви и верности. Эта информация содержится в списке поручений, составленном по итогам встречи с семьями, которые стали финалистами всероссийского конкурса семейного проекта «Это у нас семейное», сообщает Российская газета.

Также к президенту поступило множество предложений относительно самого праздника. Участники встречи выразили просьбу о том, чтобы в этот день многодетные семьи могли воспользоваться правом на бесплатный вход в зоопарки и парки с аттракционами.

Кроме того, одно из поручений касается популяризации семейных ценностей в средствах массовой информации. Правительству предстоит рассмотреть создание серии телепередач, посвящённых жизненным этапам многодетных семей.

Один из участников встречи заявил о необходимости увеличить количество примеров благополучных многодетных семей на телевидении и в СМИ.