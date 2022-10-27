Путин о возможном переносе столицы: дискуссии идут, но в этом нет необходимости

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможном переносе столицы России.

Глава государства считает, что необходимости в этом нет, так как ментально центр России ассоциируется с Москвой. Разговоры о переносе идут, ранее столицу переносили, сейчас необходимости в этом нет.

Путин отметил работу мэра столицы Сергея Собянина в решении вопросов, которые встают перед мегаполисом, например, проблему транспортного сообщения. В Москве они решаются лучше, чем во многих других странах мира.

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